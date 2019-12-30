Москва, , 14:46 — REGNUM В Москве и близлежащих регионах из-за аномально тёплой погоды проснулись насекомые и расцвели различные растения. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова со ссылкой на участников проекта вуза «Флора России».

«В конце декабря не прекращалась осенняя активность некоторых насекомых, в лесах были заметны запоздалые грибы», — говорится в сообщении.

В «Аптекарском огороде» МГУ недавно расцвели подснежники, одуванчики, форзиции, рододендрон, набухли почки магнолии и сирени.

Проект «Флора России» на платформе iNaturalist был создан сотрудниками МГУ в январе 2019 года по гранту Российского фонда фундаментальных исследований. За год учёные собрали более 220 тысяч фотонаблюдений растений со всей страны от трёх тысяч участников.

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