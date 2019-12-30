Берлин, , 14:18 — REGNUM Около 170 рейсов немецкой авиакомпания Germanwings отменены из-за забастовки бортпроводников. Об этом сообщает 30 декабря агентство Reuters со ссылкой на профсоюз UFO.

Речь идёт об отмене рейсов, запланированных на 30 декабря. Сначало их было 35, потом 54, потом — 170, отметили в профсоюзе. Это означает, что перевозчик сможет выполнить только 7% рейсов.

Забастовку хотят продлить до 2 января. Бортпроводники выступают за увеличение зарплаты и улучшение условий труда.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре авиакомпания Lufthansa, для которой Germanwings является дочерним предприятием, вводила особый график полетов из-за масштабной забастовки сотрудников.

Читайте также: Lufthansa отменяет 1,3 тыс. рейсов из-за забастовки бортпроводников