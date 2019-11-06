Берлин, , 19:16 — REGNUM Германская авиакомпания Lufthansa на двое суток вводит особый график полетов в связи с масштабной забастовкой сотрудников. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщается на сайте компании.

Авиакомпании придется отменить 1,3 тыс. рейсов 7 и 8 ноября. В эти дни профсоюз бортпроводников UFO объявил о проведении забастовки. именно поэтому авиакомпании пришлось ввести особый график полетов.

В четверг, 7 ноября, Lufthansa запланировала 3 тыс. рейсов, выполнены будут только 2,3 тыс. рейсов. В пятницу, 8 ноября, у авиакомпании было запланировано также порядка 3 тыс. рейсов, выполнены будут только 2,4 тыс. рейсов.

В итоге придется отменить 1,3 тыс. рейсов, что затронет 180 тыс. пассажиров.

При этом рейсы дочерних компаний Lufthansa — Eurowings, Germanwings, SunExpress, Lufthansa Cityline, SWISS, Edelweiss, Austrian Airlines, Air Dolomiti и Brussels Airlines — будут выполнены в срок.

Забастовка бортпроводников связана с провалом переговоров о тарифах между UFO и Lufthansa.