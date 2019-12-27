Брянск, , 15:19 — REGNUM Глава Чечни встретится с мальчиком из Брянска Давидом Лощаковым, который загадал такое желание на Новый год. Открытку с сообщением об этой мечте нашел заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов. Он пообещал обязательно исполнить ее, пишет «Чечня Сегодня».

Узнав о том, что его мечта превратится в реальность, Давид, который плохо ходит после перенесенного тяжелого заболевания — рака крови, очень обрадовался, так как Рамзан Кадыров является его кумиром. После того как мальчик увидел главу Чечни верхом на коне, он пожелал научиться кататься так же, и мать отвела его на ипподром. С чеченским лидером разговор, скорее всего, пойдет о лошадях.

Для встречи с Рамзаном Кадыровым Давид Лощаков, его мать и Ирина Цыганкова — руководитель фонда «Ванечка», который помогал в лечении мальчика, приедут в Чечню. Ребенок обязательно возьмет с собой своего друга — зайца, который на всем пути к выздоровлению находится вместе с ребенком.

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