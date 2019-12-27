Грозный, , 14:55 — REGNUM Три обращения к Деду Морозу с просьбой исполнить пожелания к Новому году выполнит глава Чечни Рамзан Кадыров. Подарки от него получат дети, один из которых хотел ноутбук, второй — мечтал о поездке в Москву, а третий — встретиться с ним лично.

Во время рабочей поездки в Москву Кадыров нашел обращения к нему на «Ёлке желаний», установленной в Кремле. Она стала уже традиционной. Ежегодно на нее развешивают открытки и игрушки от детей, нуждающихся в помощи. Их мечты исполняют представители органов власти, в том числе главы субъектов.

«Среди них нашёл три послания, адресованных мне. Один из авторов хотел встретиться со мной, второй — имел желание совершить поездку в Москву, третий — пожелал получить ноутбук. Естественно, все просьбы будут незамедлительно реализованы», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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