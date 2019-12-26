Москва, , 08:28 — REGNUM Большинство (78%) жителей России планируют праздновать Новый год дома, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Дом остается традиционным местом празднования Нового года, 2020-й планируют встретить в родных стенах 78% граждан», — говорится в исследовании.

Отмечается, что еще 6% респондентов в новогоднюю ночь пойдут в гости, 5% отправятся на дачу и так далее. Всего лишь 7% опрошенных не планируют как-либо отмечать Новый год.

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Кроме того, 68% граждан не намерены куда-либо ехать в новогодние каникулы, 28% планируют поехать в другой российский город или село, 3% планируют отправится за границу.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Фонда «Общественное мнение», большинство жителей России будут дарить подарки к Новому году в основном родным, близким и любимому человеку (84%).

Друзьям готовят новогодние подарки 40% опрошенных, коллегам по работе и хорошим знакомым — по 11%, соседям — 4%, деловым партнёрам — 2%. Никому не собираются дарить подарки к Новому году 13% граждан.

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