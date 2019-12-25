Москва, , 15:53 — REGNUM Только 48% жителей России намерены украсить своё жилище к Новому году. Таковы итоги исследования проекта Дом Mail.ru.

Из них 47% используют для украшения дома гирлянду, столько же купят новые новогодние игрушки, а 24% приобретут бенгальские огни. При этом 27% опрошенных хотят купить искусственную ёлку, а 24% — натуральную.

Потратить на праздничный декор 56% опрошенных хотят не более 2 тыс. рублей, только 29% намерены купить украшения на сумму от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

В опросе участвовали 14,3 тыс. российских пользователей интернет-проекта, исследование проводилось с 17 по 20 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России — 84% — готовят подарки на Новый год для родственников и близких людей.

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