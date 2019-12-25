Цхинвал, , 13:24 — REGNUM Провокации со стороны Грузии на грузино-южноосетинской границе купированы силовиками Южной Осетии. Такое заявление сделал глава Комитета государственной безопасности республики (КГБ) Олег Ширан на пресс-конференции в Цхинвале, рассказывая о пограничном кризисе возле села Уиста, 25 декабря сообщает агентство «Рес».

По данным журналистов, глава КГБ сообщил, что с грузинской стороны впервые с 2008 года были совершены прямые провокации для того, чтобы размыть границу между государствами. По его мнению, это делалось для отвлечения населения Грузии от внутренних проблем.

«Но мы сумели найти асимметричный ответ на угрозу. Югоосетинские пограничники <…> заняли господствующие позиции и тем самым сковали действия грузинской стороны, нейтрализовали планы по созданию аналогичной инфраструктуры на других участках государственной границы», — рассказал Ширан о купировании провокационных действий со стороны Тбилиси.

Как передавало ИА REGNUM, в конце августа грузинская сторона стала оборудовать военный блок пост на территории Южной Осетии в непосредственной близости к селу Уиста. Цхинвал неоднократно настаивал на его незаконности. Данный вопрос также поднимался на Женевских дискуссиях.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Южной Осетии о провокации Грузии: «Будем решать политическим путем»