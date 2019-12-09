Цхинвал, , 09:58 — REGNUM Вопрос о созданном Грузии провокационном блокпосте полиции возле южноосетинского населенного пункта Уиста (Цнелис) в Знаурском районе будет поднят на 50-м раунде Женевских международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Об этом 9 декабря сообщает агентство «Рес» со ссылкой на аппарат полномочного представителя президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования.

По данным журналистов, на заседании будет представлен обзор ситуации в регионе, а также продолжится работа по выработке документа, который не позволит Грузии применять силу против Южной Осетии.

Как передавало ИА REGNUM, в конце августа представители Цхинвала заявили, что на границе Южной Осетии с Грузией, в окрестностях села Уиста, оборудован незаконный грузинский блокпост. На требование его убрать в Тбилиси ответили отказом. В сентябре Южная Осетия временно закрыла пропускные пункты на границе с Грузией и обвинила Тбилиси в эскалации напряженности. Обе стороны регулярно обвиняют друг друга провокациях на границе.

Стоит также отметить, что в октябре на 49-м раунде Женевских диалогов вопрос о блокпосте уже поднимался. Стороны не пришли к соглашению, и обсуждение проблемы перенесли на следующую встречу, которая пройдет 10 — 11 декабря.