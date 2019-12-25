Москва, , 09:50 — REGNUM Большинство жителей России будут дарить подарки к Новому году в основном родным, близким и любимому человеку (84%), свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Друзьям готовят новогодние подарки 40% опрошенных, коллегам по работе и хорошим знакомым — по 11%, соседям — 4%, деловым партнёрам — 2%. Никому не собираются дарить подарки к Новому году 13% граждан.

Более половины опрошенных (56%) покупают новогодние подарки заранее, 25% — в последние дни. Для 68% респондентов — это приятное занятие, 14% считают это утомительной обязанностью.

Опрос проведен 15 декабря 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, у жителей России есть традиция наряжать ёлки на Новый год. Большинство граждан (57%) наряжают искусственную ёлку.

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