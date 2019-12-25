Москва, , 08:56 — REGNUM Большинство жителей России (70%) считают Новы года важным праздником. 22% так не думают. Затруднились ответить 8%, показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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По мнению 26% опрошенный Новый год является важным праздником для граждан потому что это рубеж в жизни, праздник надежд на лучшее будущее, семейный праздник, встреча с близкими (10%).

Почти каждый десятый (8%) считает, что встреча Нового года — эта традиция, атмосфера чудес и волшебства, новогодние подарки (6%), любимый праздник, все ждут и отмечают его (5%), праздник для детей (3%).

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 15 декабря 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (38%) намерены провести новогодние каникулы дома с семьёй.

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