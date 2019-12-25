Москва, , 07:24 — REGNUM Гарантии по оплате труда в период новогодних каникул сохранятся за работниками в соответствии со статьёй 112 Трудового Кодекса России, сообщил 25 декабря заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

По его словам, сохранение уровня оплаты труда будет зависеть от действующей на предприятии системы оплаты труда. Например, на выплату оклада праздничные дни не повлияют совсем.

«Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения им зарплаты», — цитирует слова Шкловца «Российская газета».

В случае оплаты труда по сдельной системе, выплата будет производиться на основании заключенного договора между работником и предприятием, а также иными соглашениями. Так, за нерабочие праздничные дни, в которые работники не привлекались к труду, по закону должно быть выплачено дополнительное вознаграждение.

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