Москва, , 08:17 — REGNUM Либо работодатель должен предоставить дополнительный день отдыха, либо оплатить двойной оклад сотруднику, который вышел на работу в праздничный день. Об особенностях работы в выходные и праздничные дни напомнили гражданам России в пресс-службе Роструда.

Труд в праздничный день оформляется приказом руководителя организации и только при наличии письменного согласия работника.

Зарплата сотрудников, работающих в выходные, как на сдельной основе, так и по фиксированным ставкам, рассчитывается в двойном размере. Кроме того, труд в праздники должен быть обоснован, например связан с острой производственной необходимостью.

Напомним, в связи с празднованием Дня народного единства в ноябре россиян ждут трёхдневные выходные — с 2 по 4 ноября.