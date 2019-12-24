Санкт-Петербург, , 14:18 — REGNUM Судебные приставы возбудили исполнительное производство против российской певицы Ольги Бузовой, согласно данным ФССП, за ней числится долг в 10,6 тыс. рублей.

На сайте «Мировые судьи Санкт-Петербурга» уточняется, что Бузова задолжала за коммунальные услуги. Иск против нее подала управляющая компания, судебный приказ был отправлен августе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пиар-директор Бузовой Антон Богославский сообщил журналистам, что популярная исполнительница и ведущая недавно приобрела квартиру на западе Москвы, стоимость которой оценивается в 120 млн рублей. Сообщается, что общая площадь жилья составляет 200 квадратных метров.

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