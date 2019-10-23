Москва, , 10:34 — REGNUM Пиар-директор известной российской певицы Ольги Бузовой Антон Богославский сообщил журналистам, что популярная исполнительница и ведущая недавно приобрела квартиру на западе Москвы, стоимость которой оценивается в 120 миллионов рублей. Сообщается, что общая площадь жилья составляет 200 квадратных метров, а сами апартаменты находятся в элитном комплексе на Мосфильмовской улице.

«Там пока нет комнат как таковых, это пространство, в котором будет сделана планировка, а потом ремонт», — сказал он.

По информации российского новостного портала Starhit, Бузова уже успела спросить совет у своих подписчиков о компаниях и подрядчиках, которые смогут составить план и сделать ремонт в новых апартаментах. Также она пожаловалась на риэлторов, которые не хотели прислушиваться к требованием певицы, касающиеся квартиры и жилого комплекса.

Стоит также отметить, что совсем недавно, в 2016 году, артистка порадовала свою маму Ирину Александровну, подарив ей апартаменты на берегу реки Мойки стоимостью 16 миллионов рублей.