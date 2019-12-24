Горно-Алтайск, , 14:05 — REGNUM В Республике Алтай вновь объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на Горно-Алтайский гидрометцентр, 25 и 26 декабря здесь ожидается снег, местами сильный, а также метели.

Ветер усилится до 15−20 м/с, местами до 27, а по высокогорью и до 30 м/с. При этом температура местами опустится до 30 градусов мороза ночью. На дорогах возможны снежные заносы и сильная гололедица, в горах — лавины.

В связи с этим спасатели призывают жителей проявлять в эти дни максимальную осторожность, поскольку возможны обрывы линий электропередач, падения деревьев и конструкций.

Напомним также, что в столице республики последствия предыдущих снегопадов до сих пор не ликвидированы. Снег остаётся лежать на многих улицах. Как сообщало ИА REGNUM, мэр города Ольга Сафронова заявила, что городу не хватает ресурсов и что полностью снег будет убран к Новому году. Очевидно, что приближающийся снегопад вновь скорректирует эти сроки.

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