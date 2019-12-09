Горно-Алтайск, , 15:25 — REGNUM Жители столицы Горного Алтая массово сообщают о проблемах с расчисткой дорог от выпавшего на выходных снега. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Горно-Алтайска, в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило около тысячи звонков.

Отмечается, что обращения горожан передаются подрядным организациям для работы.

«Всего к выполнению работ по содержанию автомобильных дорог республиканской столицы привлечено 6 подрядных организаций, задействовано 36 единиц специализированной техники», — отмечают в администрации.

Тем временем, жители жалуются на плохую работу по ликвидации последствий снегопада и на странице главы республики Олега Хорохордина в соцсети «Вконтакте».

"На работу, в школу кое-как добрались. Если дороги не почистят — домой уже не доберемся. Куда смотрит администрация города и все остальные, кто отвечает за дороги?» — пишут комментаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувших выходных в городе выпало до 70 см снега. По данным администрации Горно-Алтайска, это практически является месячной нормой осадков.

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