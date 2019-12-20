Горно-Алтайск, , 12:00 — REGNUM Снегопады, обрушившиеся на столицу Горного Алтая в два этапа, оказались серьёзным испытанием для городских властей и подрядных организаций. Об этом заявила мэр Горно-Алтайска Ольга Сафронова, отвечая на вопросы горожан в ходе прямой линии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, в городе выпала практически двухмесячная норма осадков, с последствиями чего оказалось сложно бороться. В адрес подрядчиков выдано уже 19 требований и предписаний, наложено штрафных санкций на полтора миллиона рублей.

В настоящее время убираются в основном дороги, по которым проходят автобусные маршруты, работаем с центральными улицами, транзитной. На второстепенных улицах работы производятся во вторую очередь.

«Жители задают вопросы о том, будет ли вывезен снег? К сожалению мы не обладаем такими ресурсами и финансами, чтобы везде, на всех улицах снег был вывезен. На центральных улицах это будет сделано в обязательном порядке», — отметила Ольга Сафронова.

Она добавила, что со всей территории города снег будет вывезен к Новому году. Добавим, что в городе работает шесть подрядных организаций, в распоряжении которых имеется около 30 единиц техники.

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