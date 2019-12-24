Москва, , 09:30 — REGNUM В России создан национальный парк «Токинско-Становой». (Амурская область) Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев., сообщается на сайте правительство РФ.

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Нацпарк «Токинско-Становой» создается в северной части Зейского района в Амурской области на территории площадью 252 893,65 га, где нет постоянных поселений, кроме природопользования коренных малочисленных народов — эвенков.

В границах нацпарка обитают более 250 видов насекомых и свыше 200 видов наземных позвоночных: около 40 видов млекопитающих, более 180 видов птиц. Создание нацпарка обеспечит режима особой охраны природных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2019 года в России создан национальный парк «Койгородский» (Республика Коми).

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