Москва, , 11:10 — REGNUM Территория национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае расширена. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ

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Согласно документу, теперь к нацпарку отнесены земельные участки площадью 6 тыс. 928,28 га на полуострове Гамова.

Отмечается, что эти территории являются местами популярными обитания дальневосточного леопарда, что позволит сохранить исчезающий вид этих животных.

Как сообщало ИА REGNUM, особо охраняемая природная территория (ООПТ) «Земля леопарда» в Приморском крае в ноябре 2018 года получила международный статус.

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