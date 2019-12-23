Москва, 23 декабря 2019, 19:18 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин по телефону пообщался с 10-летним Андреем Кочетовым из Ставропольского края, который благодаря участию главы государства во всероссийской акции «Елка желаний», посетил Красную Поляну. Глава государства вышел на связь с мальчиком во время рабочей поездки в Адыгею.
Читайте ранее: Владимир Путин исполнит желание тяжелобольного мальчика из Ставрополья «Здравствуй, Андрюша, привет! Как ты покатался, понравилось тебе?» — спросил Владимир Путин в ходе телефонного разговора. Он поинтересовался погодой на Красной Поляне и впечатлениями мальчика от посещения курорта, передает ТАСС.
В ответ на уточняющие вопросы президента мальчик рассказал о своем опыте.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ 5 декабря на международном форуме добровольцев в Сочи во второй раз присоединился к участию во всероссийской акции «Елка желаний». Он снял с елки открытку с желанием 10-летнего Андрея Кочетова, которому в 2013 году врачи поставили опасный для жизни диагноз.
Во время лечения в жизни мальчика появилось множество ограничений, однако благодаря «Елке желаний» стало реальным исполнение его мечты — побывать на Красной Поляне и в Олимпийском парке в Сочи.
Андрей Кочетов прилетел в Сочи 22 декабря, и в понедельник уже посетил зимние курорты Красной Поляны.
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