Москва, , 19:18 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин по телефону пообщался с 10-летним Андреем Кочетовым из Ставропольского края, который благодаря участию главы государства во всероссийской акции «Елка желаний», посетил Красную Поляну. Глава государства вышел на связь с мальчиком во время рабочей поездки в Адыгею.

Читайте ранее: Владимир Путин исполнит желание тяжелобольного мальчика из Ставрополья «Здравствуй, Андрюша, привет! Как ты покатался, понравилось тебе?» — спросил Владимир Путин в ходе телефонного разговора. Он поинтересовался погодой на Красной Поляне и впечатлениями мальчика от посещения курорта, передает ТАСС.

«На лыжах хочешь прокатиться? Давай, организуем», — продолжил президент, когда Андрей рассказал ему о том, как проходит его день. Путин спросил, есть ли уже снег на склонах, и после ответа резюмировал: «Там есть снег, сейчас можно кататься? Ну супер, отлично! Договорились. Я попрошу своих коллег, они организуют тебе катание».

В ответ на уточняющие вопросы президента мальчик рассказал о своем опыте.

«Там тренер есть, он тебе показывал, как это делать, да? Супер. И тебе понравилось? Молодец. Все, договорились, Андрюш, давай, завтра еще покатайся», — заключил Владимир Путин. Он также попросил Андрея быть осторожнее, так как горные лыжи — довольно экстремальный вид спорта.

«Обещаешь? Хорошо. Я тебя обнимаю, мой хороший. Хорошего тебе катания на завтра», — завершил разговор Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ 5 декабря на международном форуме добровольцев в Сочи во второй раз присоединился к участию во всероссийской акции «Елка желаний». Он снял с елки открытку с желанием 10-летнего Андрея Кочетова, которому в 2013 году врачи поставили опасный для жизни диагноз.

Во время лечения в жизни мальчика появилось множество ограничений, однако благодаря «Елке желаний» стало реальным исполнение его мечты — побывать на Красной Поляне и в Олимпийском парке в Сочи.

Андрей Кочетов прилетел в Сочи 22 декабря, и в понедельник уже посетил зимние курорты Красной Поляны.

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