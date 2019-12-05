Москва, 5 декабря 2019, 18:58 — REGNUM В четверг, 5 декабря, президент РФ Владимир Путин вновь присоединился к добровольческой акции «Елка желаний». На стенде благотворительного проекта «Мечтай со мной» в рамках работы Всероссийского форума добровольцев в Сочи Владимир Путин и лидеры добровольческого движения наугад выбрали по одному из вывешенных на елке желаний.
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Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян сообщил корреспонденту ИА REGNUM считает, что проект «Елка желаний» будет расширятся.
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