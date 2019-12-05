Москва, , 18:58 — REGNUM В четверг, 5 декабря, президент РФ Владимир Путин вновь присоединился к добровольческой акции «Елка желаний». На стенде благотворительного проекта «Мечтай со мной» в рамках работы Всероссийского форума добровольцев в Сочи Владимир Путин и лидеры добровольческого движения наугад выбрали по одному из вывешенных на елке желаний.

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Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян сообщил корреспонденту ИА REGNUM считает, что проект «Елка желаний» будет расширятся.

«Раньше мы знали только о волонтерах и об участии в этом проекте первого лица государства. Но региональные руководители теперь тоже будут присоединяться к проекту, уже включились «Лидеры России». Возможно, подключатся и крупные корпорации, поскольку у них тоже есть свои социальные программы. Этот проект начинался как разовая акция, но год от года будет набирать обороты», — рассказал Петр Кирьян.

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