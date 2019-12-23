Москва, , 10:32 — REGNUM В Москве в центрах госуслуг «Мои документы» всех посетителей поздравят с Новым годом, сообщается на портале мэра столицы.

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Всем пришедшим в МФЦ с 27 по 31 декабря сотрудники вручат новогодние открытки с защитным скретч-слоем. Стерев его, посетители смогут прочитать пожелания.

Во флагманских офисах столичных МФЦ 28 декабря для посетителей подготовили квест «Разгадай новогоднее послание».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве проходит акция «Добрый Новый год». Москвичи смогут своими руками сделать новогодние подарки для благотворительных фондов.

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