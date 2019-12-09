Москва, , 09:02 — REGNUM В Москве в центрах госууслуг «Мои документы» с 9 по 15 декабря пройдут бесплатные мастер-классы лекции и семинары для жителей столицы, сообщается на портале градоначальника.

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Так, все желающие также смогут подготовить подарки к Новому году, научится делать открытики и вырастить хвойное дерево.

Также москвичей начат, как начать бизнес в «Инстаграме», как управлять эмоциями, как раскрутить салон красоты и. т. д. На некоторые мастер-классы требуется регистрация.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве началась акция «Добрый Новый год». Москвичи смогут своими руками сделать новогодние подарки для благотворительных фондов.

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