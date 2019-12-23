Вашингтон, , 08:17 — REGNUM В США на аукционе Barrett-Jackson продадут эксклюзивный универсал Chevrolet Nomad Wagon 1955 года выпуска с двигателем производительностью 625 л. с. и деревянной крышей. Сообщается на сайте Motor.ru.

Chevrolet Nomad 1955 года Motor.ru

Модель была доработана американским тюнинг-ателье Classic Car Studios (CCS). Тюнеры дали название машине Gone Mad, что на русский язык переводится как «свихнувшийся».

Специалисты CCS полностью переделали кузов автомобиля. Окрашена машина в цвет Glasurit.

Gone Mad «обут» спереди в 18-дюймовые Billet Specialties, а сзади в 20-дюймовые диски. Салон автомобиля отделан кожей, при этом потолок машины оформлен деревом.

В движение эксклюзивный Chevrolet Nomad Wagon приводит 8-цилиндровый мотор рабочим объёмом 8,3 л и производительностью 625 л. с. Агрегат сочетается с 4-скоростным «автоматом» Bowler 4L80E.

Ранее эксклюзивный суперкар Pagani Zonda был продан на аукционе Sotheby’s в ОАЭ за 6,18 млн долларов (437 млн рублей). Машина снабжена 759-сильным движком V12 AMG объёмом 7,3 л, работающим с 6-скоростной «механикой».

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