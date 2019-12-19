Лас-Вегас, США, , 14:58 — REGNUM На аукционе Bring A Trailer в Лас-Вегасе продаётся тюнингованный вседорожник Ford Expedition с задним приводом. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Восьмиместный модернизированный полноразмерный вседорожник построен калифорнийским ателье LGE CTS Motorsports. Внешность автомобиля отдельными элементами напоминает дизайн пикапа F-150 в версии Raptor.

Специалисты ателье укомплектовали Ford Expedition защитными накладками на колесных арках. Кроме того, эта версия автомобиля имеет больший клиренс, чем у базовой модели, так как модель получила регулируемую подвеску от компании ICON.

В салоне автомобиля имеется новая аудиосистема, а кресла обтянуты кожей. Спереди установлены бампера с вмонтированными светодиодными фонарями. На крыше машины имеется палатка ARB, которая расположена за еще одной дополнительной «люстрой».

В движение авто приводит мотор EcoBoost V6 объёмом 3,5 л. Он соединен с системой выхлопа от компании Borla.

На данный момент стоимость машины составляет 20 тыс. долларов (около 1,25 млн рублей).

Напомним, с января по ноябрь текущего года самым продаваемым кроссовером в КНР стал Ford Territory. За отчётный период китайские автолюбители купили 45 тыс. единиц Ford Territory.

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