Москва, , 19:04 — REGNUM В связи с первой проверкой лабораторий, которые выдавали свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), эксперты рекомендуют автомобилистам проверить паспорт транспортного средства.

«Росаккредитация провела первую проверку лабораторий, которые выдавали СБКТС на ввоз прицепов. Многие лаборатории, по мнению контрольных органов, выдавали документы с нарушениями и их деятельность приостановлена. Сейчас решается, что делать с выданными СБКТС. Если регулятор решит их аннулировать, то будет аннулирован учёт. Дальше — распил на металл», — отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в Facebook.

Он объяснил, почему это важно для всех автомобилистов.

«Вполне вероятно, будут проверки выдачи СБКТС на легковой транспорт», — допускает эксперт.

Проверить ПТС важно для тех, кто «ввозил авто из-за рубежа под СБКТС или покупал такой автомобиль».

«Проверьте, кто выдал СБКТС для ввоза, какая лаборатория. Должно быть написано в пункте ПТС 17. Одобрение типа ТС, номер, дата, название лаборатории. Надо следить за тем, жива ли она ещё. Если жива, то вы в зоне риска. Возможна остановка лаборатории, аннулирование СБКТС», — отметил Шапарин.

Проверить лабораторию автомобилисты могут в реестре ФСА на их официальном сайте, уточнил эксперт.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России меняется процедура техосмотра.

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