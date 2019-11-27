Москва, , 11:28 — REGNUM Минтранс разъяснил фотографирование автомобиля во время прохождения техосмотра. Соответствующий приказ размещен на портале нормативно-правовых актов.

Операторы техосмотра обязаны будут фотографировать автомобиль до начала диагностирования: на снимке должен быть вид сзади, показывающий модель, цвет и номер машины. Вторую фотографию будут делать во время самой процедуры — на нем должен быть виден идентификационный номер (VIN). Третье фото — вид передней части машины по окончании ТО.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае 2019 года Госдума приняла закон, вводящий фотофиксацию техосмотра автомобилей. Нормы вступят в силу с 2020 года.

Также прописывается оформление диагностической карты в виде электронного документа и ее подписание усиленной квалифицированной электронной подписью технического эксперта. Нововведение не исключает выдачи диагностической карты в бумажной форме, ее можно будет получить бесплатно. Сама же услуга прохождения техосмотра останется платной.

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