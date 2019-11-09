Краматорск, Украина, , 13:53 — REGNUM Следователи территориального управления государственного бюро расследований Украины, находящегося в городе Краматорск задержали командира батареи одной из частей ВСУ в районе проведения так называемой операции объединенных сил, который продавал местным жителям топливо, предназначенное для заправки военной техники. Об этом 8 ноября сообщается в пресс-службе ГБР.

Как сообщает ГБР, военнослужащий, заставлял подчиненных вывозить топливно-смазочные материалы за пределы военной части в ангар, где в дальнейшем топливо реализовывалось местным жителям.

По предварительным подсчетам следователей, военнослужащий таким образом реализовал похищенные материалы на сумму более 250 тысяч гривен. Во время обыска, проведенного в кабинете командира ВСУ, было изъято 9 тысяч долларов США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Николаевской области чиновники похитили около 3 млрд гривен, выделенных на ремонт дорог.