Ташкент, , 13:29 — REGNUM Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) одобрили две заявки общим бюджетом $3,1 млн, которые будут направлены на социальную поддержку жителей Приаралья. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе министерства инвестиций и внешней торговли республики.

16 декабря в министерстве состоялось заседание руководящего комитета многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для Приаралья, который действует под эгидой ООН.

Участники заседания обсудили организационные и практические вопросы деятельности фонда, в том числе финансирование проектов по смягчению экологической катастрофы в регионе. Выделенные средства будут направлены на улучшение перинатальной помощи и на «содействие сельскому развитию».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря начальник пресс-службы МЧС Узбекистана Мурад Садыков заявил, что в течение года в районе высохшего Аральского моря планируется создать 700 тыс. га зеленых насаждений.

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