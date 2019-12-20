Лилль, Франция, , 15:37 — REGNUM В ряде регионов Франции, включая Лилль, произошли новые отключения электричества на фоне протестов против пенсионной реформы, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что перебои в подаче электроэнергии, вызванные «злонамеренными действиями», затронули в общей сложности 18 000 домохозяйств.

«В 11 часов утра 46 трансформаторных станций были лишены электричества, что сказалось на 536 потребителях до того, как электричество было постепенно восстановлено», — заявил журналистам представитель департамента Буш-дю-Рон.

Электричества не было и на западе города Лилль. Отключение электричества вынудило несколько предприятий в этом районе, около 100 магазинов, закрыть свои двери и эвакуировать клиентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее около 50 тыс. домов были лишены электричества в Жиронде и 40 тыс. домов в Лионе из-за забастовки против пенсионной реформы.

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