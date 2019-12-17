Париж, , 16:15 — REGNUM Около 50 тыс. домов были лишены электричества в Жиронде и 40 тыс. домов в Лионе из-за забастовки, сообщает Le Point.

В Жиронде «произошел злонамеренный акт на двух высоковольтных подстанциях», в результате чего 50 тыс. домов были отрезаны от электричества.

По данным французской сети передачи электроэнергии, электричество было отключено без повреждений. По словам источника, знакомого с этим вопросом, инцидент произошел ночью между 12:45 и 2:45 утра по местному времени.

Издание отмечает, что инцидент «был добровольным и связан с текущим общественным движением» против пенсионной реформы.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизация против пенсионной реформы во Франции резко возросла среди сотрудников компании французских железных дорог 17 декабря.

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