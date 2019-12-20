Москва, , 13:28 — REGNUM Представители следственных органов нагрянули в московский стрелковый клуб ДОСААФ, в котором занимался уроженец Московской области 39-летний Евгений Манюров, подозреваемый в вооружённом нападении на сотрудников ФСБ у здания ведомства на Лубянке. Об этом 20 декабря сообщил начальник управления информации и коммуникаций ДОСААФ Игорь Филимонов.

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По его словам, которые приводит ТАСС, в настоящее время в связи с делом о стрельбе в центре Москвы ведутся следственные действия. При этом речь об обысках не идёт

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Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 декабря неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в центре Москвы. В ходе спецоперации нападавший был ликвидирован. Предположительно, это 39-летний Евгений Манюров из Московской области. В результате вооружённого нападения погиб один сотрудник ФСБ, ещё пятеро получили ранения, включая одного гражданского. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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