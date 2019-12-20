Москва, , 08:43 — REGNUM Уроженец Московской области 39-летний Евгений Манюров, который, по предварительным данным, устроил стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, имел все документы, подтверждающие вменяемость. Об этом рассказал тренер стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович.

По его словам, Манюров занимался в клубе всего три месяца и стрелял плохо. Мужчина приходил на занятия в черном плаще с капюшоном, а на предложения снять верхнюю одежду он говорил, что ему так удобнее.

Предполагаемый стрелок, отметил тренер, пять лет владел гладкоствольным охотничьим оружием.

«Выходит, что государство ему полностью доверяло, если выдало нарезное оружие», — цитирует Соловича «Комсомольская правда».

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина открыл стрельбу у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в центре Москвы вечером 19 декабря. В ходе спецоперации нападавший был ликвидирован. Предположительно, это 39-летний Евгений Манюров из Московской области. Известно, что мужчина увлекался стрельбой и участвовал в соревнованиях МГСКК ДОСААФ.

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