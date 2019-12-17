Майминский район, Алтай, , 08:35 — REGNUM Очистить от выпавшего снега дороги и тротуары на территории Майминского района Республики Алтай потребовала прокуратура. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, по итогам проверки в Майминском, Кызыл-Озекском, Соузгинском сельских поселениях выяснилось, что на части дорог и тротуаров снег продолжает лежать. Из-за этого пешеходам приходится передвигаться по проезжей части.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения в адрес глав сельских поселений были внесены представления, по результатам рассмотрения которых муниципалитетами приняты дополнительные меры по уборке снега», — отметили в прокуратуре.

Тем не менее местные жители продолжают жаловаться в надзорный орган на некачественную уборку улиц.

Напомним, ранее прокуратура взяла на контроль очистку снега в столице Горного Алтая. Как сообщало ИА REGNUM, это произошло из-за того, что улицы города не были расчищены от снега и наледи в установленные законом сроки. Ранее в городе за несколько суток выпала месячная норма осадков.

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