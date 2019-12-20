Москва, , 12:08 — REGNUM Действия администрации YouTube косвенно подтверждают факт кибератак на трансляцию в сети большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. В ходе трансляции было удалено более 10 тыс. дизлайков.

Пользователи, смотревшие трансляцию телеканала НТВ в YouTube, обратили внимание на изменение количества негативных отметок под видео после трёх часов эфира. Из 34 тыс. дизлайков внезапно осталось 23 тыс., а удалить их может только администрация сервиса.

Это опосредованно говорит о кибератаках, предпринятых против трансляции. Дизлайки и комментарии негативного характера зачастую оставляли подозрительные пользователи из ближайших к России стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря российский лидер отвечал на вопросы журналистов около 4,5 часа. Путин затронул ряд острых и актуальных тем, включая Минские соглашения, дело журналиста Голунова, инфляцию, здравоохранение, строительство дорог и насилие в семье.

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