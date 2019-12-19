«WADA же билеты не вернёт»: Путин дал надежду Новосибирску
Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции сегодня, 19 декабря, отметил, что запланированные в российских регионах спортивные мероприятия состояться несмотря на решение WADA. Это означает, что Новосибирская область продолжит подготовку к молодёжному чемпионату мира по хоккею — 2023 и нескольким матчам чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Напомним, что из-за решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) эти мероприятия оказались под вопросом.
Отвечая на вопрос журналиста из Ярославля, Владимир Путин сказал, что чемпионат мира по волейболу пройдёт в Ярославле в 2022 году, несмотря на заявление WADA.
«Говорят, билеты проданы. WADA же билеты не вернёт? Всё будет проведено, нужно спокойно дождаться решений Арбитражного суда — тогда поймём, в каком положении мы находимся», — сказала глава государства.
Путин не первый, кто напомнил ВАДА об Олимпийской хартии — эксперт
Глава МОК Томас Бах тоже говорил, что возможное ограничение использования государственной символики противоречит Олимпийской хартии, но потом «внезапно» поменял свою позицию, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава наблюдательного совета издательского дома «Спорт: день за днем» Сергей Бавли, комментируя высказывания президент России.