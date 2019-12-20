Кызыл, , 11:22 — REGNUM В столице Тувы Кызыле с первого по восьмое января вводится запрет на продажу алкоголя. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города, под запрет попали в том числе продажи пива.

Постановление о запрете было принято 9 декабря. В документе отмечается, что запрет введён в целях обеспечения правопорядка и безопасности жизни и здоровья горожан в период празднования Нового 2020 года и Рождества Христова. Для особо страждущих алкоголь останется в продаже лишь в заведениях общепита.

«Однако последним рекомендуется в эти дни также воздержаться от продажи спиртосодержащих напитков», — отметили в мэрии.

Правоохранители в эти дни будут проводить рейды для выявления и пресечения незаконной продажи алкоголя. Профилактическая работа начнётся уже с 26 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, алкоголь в республике считают одной из главных проблем Тувы. В частности, из почти четырёх тысяч детей-сирот менее полутора тысяч действительно не имеют родителей. Всех остальных сиротами сделало беспробудное пьянство отцов или матерей.

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