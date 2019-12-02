Кызыл, , 15:08 — REGNUM Правоохранители совместно с народными дружинниками пресекли попытку провоза на территорию Тувы десяти тонн контрафактного спирта. Как сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте» глава республики Шолбан Кара-оол, грузовик был задержан минувшей ночью.

«Посмотрите, сколько «зла» завозится в Туву, от которого в домах плачут дети, взрослые сходят с ума в пьяном угаре, сколько бед на дорогах случается», — отметил он.

По его словам, статистика говорит о том, что тяжких преступлений становится меньше, добавив, что в этом заслуга и дружинников, предотвращающих ввоз в республику нелегального алкоголя. Всего за год у бутлегеров было изъято почти 137 тыс. литров суррогатной жидкости.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября у жители республики сотрудники полиции изъяли полтонны спиртосодержащей жидкости. В остановленной для проверки документов машине были обнаружены 35 картонных ящиков, внутри которых находилось сотни бутылок с нелегальным алкоголем.

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