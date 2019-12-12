Кызыл, , 11:39 — REGNUM Одной из наиболее острых проблем в Туве остаётся проблема пьянства — многие ставят её на первое место по значимости. Об этом заявил глава республики Шолбан Кара-оол в послании региональному заксобранию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, тревога из-за алкоголизации возникла не на пустом месте. Беспробудное пьянство родителей сделало сиротами тысячи детей.

«Из почти 4-х тысяч детей (3833), лишённых любви и заботы родителей, только менее полутора тысяч (1486) являются настоящими сиротами, а остальные сиротствуют при живых родителях», — отметил он.

Для решения проблемы, по словам главы, в республике поэтапно ужесточаются меры по ограничению продажи алкоголя. Параллельно чиновники пытаются сделать привлекательным здоровый образ жизни.

Напомним, наряду с официальной продажей алкоголя в республику масштабно завозится нелегальная спиртсодержащая продукция. Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря правоохранители совместно с народными дружинниками пресекли попытку провоза на территорию Тувы десяти тонн контрафактного спирта.

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