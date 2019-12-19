Москва, , 18:05 — REGNUM Основное впечатление от пресс-конференции президента РФ Владимира Путина — спокойствие, отметил в бесде с корреспондентом ИА РЕ генеральный директор Института региональных проблем (ИРП) Дмитрий Журавлев.

«На пресс-конференции не было ничего необычного, за исключением истории про Конституцию. Слово «подряд» — это интересно. Понятно, что это касается уже следующего руководителя страны и нам по крайней мере, нам сказано, что следующий будет», — отметил политолог.

«Интересна была также тема Украины, но не смысле взаимоотношений с Украиной, а в смысле нашего собственного отношения к ней. Насколько вообще нужно думать об интересах людей, если они не думают о наших. В этом плане лучше думать о себе и не раскачивать лодку», — подчеркнул эксперт.

Напомним, в Москве 19 декабря прошло традиционная «большая пресс-конференция» президента РФ Владимира Путина. В ходе пресс-конференции президент РФ заявил, что «менять или принимать новую Конституцию РФ на следует».

«Особенно это нужно сделать потому, что у нас есть фундаментальны вещи, которые нам нужно целиком и полностью реализовать. Это касается первой главы. Эта глава является неприкосновенной. Всё остальные главы так или иначе менять можно. Например, некоторые выступают за изменение первой главы Конституции РФ. Ранее были введены изменения с количеством срока работы президента России. Что можно было сделать — можно было отменить оговорку «подряд», — вместе с тем подчеркнул Владимир Путин.

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