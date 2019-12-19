Санкт-Петербург, , 15:12 — REGNUM Заявление президента России показывает, что власть воспринимает Конституцию не как священную корову, а как механизм, который должен быть адекватен стоящим перед страной целям и задачам, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 19 декабря, ректор Ленинградского государственного университета Станислав Еремеев, комментируя высказывания Владимира Путина о возможности внесения изменений в основной закон.

Как сообщалось ранее, Путин заявил, что считает возможным внесение изменений в Конституцию, но только «после подготовки и глубокой дискуссии». В частности, по его мнению, из текста основного закона можно было бы убрать слово «подряд» в формулировке о двух президентских сроках.

«Такое заявление означает, что Путин не воспринимает Конституцию как священную корову. Основной закон — это документ, который призван отражать реалии жизни общества и государства. Всё должно быть адекватно целям и задачам. И если значительная часть граждан считают необходимыми те или иные изменения, это означает, что такой вопрос должен быть рассмотрен.

При этом конкретные изменения — это вопрос экспертного обсуждения, ведь под Конституцию подстраивается вся нормативная система в стране.

Президент упомянул формулировку о двух сроках «подряд», но есть и другие вопросы к тексту этой Конституции, по которой мы живем уже третий десяток лет. В частности — о верховенстве международного права над национальным: многие считают, что это не отвечает нашим национальным интересам. Это можно обсуждать, подходя к этим вопросам творчески, но обдуманно», — отметил Станислав Еремеев.