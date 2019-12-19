Горно-Алтайск, , 16:37 — REGNUM Помочь со строительством единственной школы в Горно-Алтайске, где дети изучают алтайский язык в полном объёме попросила президента страны Владимира Путина журналист из республики. При этом она добавила, что за тридцать секунд на большой пресс-конференции можно решить вопросы, которые не могут решить в течение тридцати лет.

«Школа основана тридцать лет назад, но она находится в арендованном здании. Постоянно обещают, что построят собственное здание, но до сих пор не построили», — отметила она.

Глава государства напомнил, что алтайский язык относится к древнейшим тюркским языкам, являясь по сути базой всех остальных тюркских языков.

«Поэтому мы должны гораздо больше внимания уделять изучению национальных культур, обычаев, языков. А если в плачевном состоянии находится школа, то это недопустимо. Вы мне сказали, помогите эту школу сохранить и восстановить, обещаю, мы это сделаем», — подчеркнул президент.

Добавим также, что по итогам 2018 года на Алтае отмечают ухудшение зрения среди детей и подростков. Как сообщало ИА REGNUM, на здоровье детей негативно отражается недостаточное освещение помещений и плохое его качество.

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