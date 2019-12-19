Важные вопросы везёт журналист из Приморья на пресс-конференцию с Путиным
Журналист независимого издания «Северное Приморье» Вадим Перевалов хочет задать Владимиру Путину вопросы, которые по его мнению волнуют многих жителей Дальнего Востока. Заготовленные им вопросы касаются энерготарифов, налогов, цен на топливо.
В рамках большой пресс-конференции Владимира Путина, которая состоится сегодня, 19 декабря 2019 года, практически наверняка будут подниматься проблемы системы здравоохранения — с точки зрения не только пациентов, но и медработников. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказал ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.
«Вспомним, в частности, что в своём вступительном слове на расширенном заседании президиума Госсовета в Светлогорске Владимир Путин коснулся обоих названных аспектов этой темы», — уточнил эксперт, предположив, что второй темой станут вопросы экологии, как «ситуация в наиболее экологически проблемных индустриальных регионах, так и реализация «мусорной реформы».
Он также добавил, что в рамках позитивной повестки, скорее всего, общение президента с журналистами так или иначе выйдет на тему нацпроектов, а также контроля за их реализацией в регионах.
«В частности, внимание будет уделено демографической политике. Вполне возможно, будут затронуты вопросы развития сельских территорий — тем более, что в декабре 2019 года должно состояться заседание Госсовета по этой теме (а в начале месяца прошло заседание рабочей группы Госсовета по данному вопросу)», — добавил эксперт.
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