В рамках большой пресс-конференции Владимира Путина, которая состоится сегодня, 19 декабря 2019 года, практически наверняка будут подниматься проблемы системы здравоохранения — с точки зрения не только пациентов, но и медработников. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказал ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

«Вспомним, в частности, что в своём вступительном слове на расширенном заседании президиума Госсовета в Светлогорске Владимир Путин коснулся обоих названных аспектов этой темы», — уточнил эксперт, предположив, что второй темой станут вопросы экологии, как «ситуация в наиболее экологически проблемных индустриальных регионах, так и реализация «мусорной реформы».

«Обратим внимание, что и в ходе недавнего «Разговора с Дмитрием Медведевым» премьер напоминал, что тему утилизации твёрдых бытовых отходов главы регионов и муниципальных образований должны держать «под своим неусыпным, ежедневным контролем». Вполне возможно, будут подняты вопросы общественного контроля за деятельностью чиновников на местах и оперативного разрешения локальных социальных конфликтов — как развитие тезиса о необходимости «терзать, трясти» чиновников, которые «не видят» местных проблем, с которым Владимир Путин выступил на недавнем съезде «Единой России», — отмечает Нейжмаков.

Он также добавил, что в рамках позитивной повестки, скорее всего, общение президента с журналистами так или иначе выйдет на тему нацпроектов, а также контроля за их реализацией в регионах.

«В частности, внимание будет уделено демографической политике. Вполне возможно, будут затронуты вопросы развития сельских территорий — тем более, что в декабре 2019 года должно состояться заседание Госсовета по этой теме (а в начале месяца прошло заседание рабочей группы Госсовета по данному вопросу)», — добавил эксперт.

«Как правило, большая пресс-конференция президента тесно ассоциируется с внутриполитической и региональной повесткой, однако там всегда присутствует заметный внешнеполитический блок. Здесь почти наверняка будут затронуты отношения с Украиной (в том числе, в связи с переговорами по транзиту газа), ситуация в Сирии (и, возможно, Ливии), а также процедура отстранения от должности Дональда Трампа. Кстати, недавнее заявление конгрессмена-республиканца из Флориды Джона Ратерфорда, что организаторы импичмента в США играют на руку российскому президенту («Путин смеется над нами сегодня») создает дополнительный повод для вопросов от зарубежных журналистов по данной теме. Если таковые последуют, вполне можно ожидать ироничного ответа Владимира Путина», — резюмирует Нейжмаков.

«Терзать, трясти» чиновников: от Путина ждут иронии и поднятия острых тем