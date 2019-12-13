Горно-Алтайск, 13 декабря 2019, 08:48 — REGNUM На Алтае временно приостановлена работа двух классов Улаганской начальной школы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике, в кабинетах выявлен низкий уровень освещённости.
Так, вместо нормальных 300−500 лк, освещённость в классах составляла 80 лк.
«В условиях, когда освещение помещений, где занимаются младшие школьники ниже гигиенического норматива в 4 раза, существует реальная угроза здоровью учащихся», — отметили в управлении.
Специалисты обратились в суд для предупреждения вреда здоровью учащихся. Судья поддержал из, постановив в течении десяти суток принять меры для устранения нарушений. Дети продолжат учиться в других помещениях.
Отмечается также, что в настоящее время на контроле Роспотребнадзора находится двадцать школ, где также нарушаются требования к уровню освещённости. Им выдали предписания об их устранении.
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года на Алтае отметили ухудшение зрения среди детей и подростков. Темп прироста первичной заболеваемости болезнями глаза среди детского населения составил 47,1%, подросткового — 16,3%. Специалисты считают, что причина этого кроется в недостаточном освещении помещений и плохом его качестве.
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