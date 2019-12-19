Москва, , 15:19 — REGNUM В России идет антиалкогольная программа, но её никто не замечает. В России употребление алкоголя гораздо меньше, чем в Германии. Это результат антиалкогольной компании, заявил президент России Владимир Путин 19 декабря на ежегодной большой пресс-конференции.

«Одной из причин увеличение продолжительности в РФ является борьба с алкоголем. Нужно ли вводить административные ограничения, неясно. Если и нужно вводить, то делать это аккуратно.

Например, дать возможность гражданам выбирать между различными видами алкогольной продукции, главным образом делая упор на продукцию с небольшими спиртовыми градусами. Имеется ввиду употребления не крепких напитков, а так называемых тихих вин.

В этой сфере есть над чем работать, не прибегая к каким-то методам полицейского характера. А главное, что есть результат борьбы с алкоголем», — сказал Путин.

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