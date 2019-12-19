Москва, , 15:04 — REGNUM Сделать 31 декабря выходным днём — это, конечно, логично, заявил президент России Владимир Путин 19 декабря на ежегодной большой пресс-конференции.

«Есть много аргументов за введение выходного дня 31 декабря. Но как это сделать, можно ли и нужно ли делать прямо сейчас, в спешке накануне Нового года, я не знаю.

Некоторые работодатели уже приняли решение сделать 31 декабря выходным днем. Я могу только это поприветствовать.

Можно поменять какие-то выходные на 31 декабря. Но надо спокойно всё это посмотреть и обсудить, чтобы не нанести ущерб садоводам и огородникам», — сказал Путин.

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