Москва, , 14:43 — REGNUM В области пенсионного обеспечения все решения уже приняты, закреплены законом, и никаких изменений в этой области не планируется, заявил президент России Владимир Путин 19 декабря на ежегодной большой пресс-конференции.

«Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается — ни в правительстве, ни в администрации президента, нигде.

Что касается предложений Минфина, то это касается накоплений, которые фактически можно считать инвестициями. И вопрос идет только об их защите», — сказал Путин.

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