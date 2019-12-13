Детройт, США, , 17:57 — REGNUM Компания Ford Motor заявила об отзыве более полумиллиона пикапов в Северной Америке из-за риска возникновения пожара после аварий, 13 декабря передает агентство Reuters.

Согласно заявлению, отзыв касается пикапов Ford Super Duty 2017−2019 годов выпуска в США, Канаде и Мексике и связан с пожароопасным покрытием салона.

В общей сумме компанией Ford отзывается 547 538 автомобилей, в том числе 490 574 в США, 56 112 в Канаде и 852 в Мексике.

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