Москва, , 13:54 — REGNUM Совершенствование работы правоохранительных органов необходимо, однако без повторения практики 1937 года. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции 19 декабря.

Отвечая на вопрос о деле журналиста Ивана Голунова, который был несправедливо обвинен в попытке сбыта наркотиков, Путин признал, что правоохранительную систему надо совершенствовать.

Тезис «своих не сдаём» в правоохранительных органах некорректен. Однако служба собственной безопасности работает хорошо, отметил он.

«Чистки мы проходили в 1937 году», — напомнил президент.

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